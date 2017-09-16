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Чемпионат Германии. «Кельн» уступает дортмундской «Боруссии» 0:5

17.09.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 4-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» принимает «Майнц», «РБ Лейпциг» – менхенгладбахскую «Боруссию», а «Боруссия» из Дортмунда сыграет с «Кельном».

4-й тур

Ганновер 96 – Гамбург 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
15 сентября, 21.30, «АВД-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Харник, 2:0 – 82 Бебу.
Ганновер 96Чаунер, Корб, Сане, Тревизан (Бебу, 14), Остжолек, Швеглер, Антон, Бакалож, Харник (Хюбнер, 84), Фюллькруг, Караман (Клаус, 78).
ГамбургМатения, Дикмайер, Пападопулос, Юнг, Дуглас Сантос (Сакаи, 86), Экдаль (Кнелль, 73), Уолас, Хан, Джатта (Салихович, 60), Холтби, Шипплок.
Предупреждение:
Антон (38).
Штутгарт – Вольфсбург 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 42 Аколо.
ШтутгартЦилер, Павар, Баумгартль, Каминьски, Бек, Аскасибар, Гентнер, Аого, Аколо (Мангаля, 77), Донис (Брекало, 67), Теродде (Асано, 72).
ВольфсбургКастельс, Кнохе, Камачо, Удуохай, Виллиам (Верхаг, 46), Гилавоги, Арнольд, Герхардт, Дидави (Малли, 79), Ориги, Димата (Нтеп, 66).
Предупреждения:
Кастельс (26), Виллиам (45), Аскасибар (66), Верхаг (90), Бек (90).

 

Айнтрахт Ф – Аугсбург 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Макс, 0:2 – 76 Каюби, 1:2 – 79 Йович.
Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Чендлер, Виллемс (Таватха, 78), Фалетт, Сальседо (Ребич, 46), де Гузман, Хасебе, Боатенг, Гачинович (Йович, 67), Аллер.
АугсбургХитц, Хинтереггер, Опаре, Гауэлеу, Макс (Стафилидис, 80), Байер, Хеллер, Гу Чжа Чхоль, Шмид (Каюби, 68), Хедира, Финнбогасон (Кордова, 89).
Предупреждения:
де Гузман (45), Хедира (68), Опаре (82), Хитц (90), Фалетт (90).
Вердер – Шальке-04 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Сане, 1:1 – 22, автогол Велькович, 1:2 – 83 Горетцка.
ВердерПавленка, Сане, Гебре Селассие (Хайрович, 84), Аугустинссон, Велькович, Бауэр, Дилэйни, Бартельс, Кайнц, Эггештайн, Крузе (Бельфодиль, 19).
Шальке-04Фэрманн, Налдо, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Ди Санто, 61), Калиджури, Стамбули (Бенталеб, 46), Горетцка, Харит (Эмболо, 80), Бургшталлер.
Предупреждения:
Керер (16), Стамбули (45), Гебре Селассие (68), Хайрович (90).
Бавария – Майнц 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Мюллер, 2:0 – 23 Роббен, 3:0 – 50 Левандовски, 4:0 – 77 Левандовски.
БаварияНойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 62), Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Коман, Киммих, Мюллер, Левандовски.
МайнцАдлер, Бросински (Гбамен, 65), Балогун, Донати, Белль, Диалло (Муто, 76), Фрай, Де Бласис (Латца, 46), Квайсон, Озтуналы, Сердар.
Предупреждения:
Белль (36), Рафинья (42), Диалло (55), Боатенг (56).
РБ Лейпциг – Боруссия М 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Вернер, 1:1 – 25, пенальти Азар, 2:1 – 31 Огюстен, 2:2 – 61 Штиндль.
РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн, Ильзанкер, Упамекано, Бернардо, Лаймер, Кейта, Кампль (Брума, 76), Форсберг (Поульсен, 85), Огюстен (Демме, 58), Вернер.
Боруссия МЗоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 46), Крамер, Закария, Азар, Раффаэл, Штиндль.
Предупреждения:
Штиндль (67), Вернер (90).
Удаление:
Кейта (83).
Хоффенхайм-1899 – Герта 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 14.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Вагнер, 1:1 – 55 Эссвайн.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек (Пасслак, 74), Демирбай, Цубер (Шульц, 82), Гайгер, Нордтвейт, Амири, Крамарич, Вагнер (Ут, 61).
ГертаЯрстейн, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер (Харагути, 82), Эссвайн (Ибишевич, 88), Шелбред, Дуда (Штокер, 78), Лустенбергер, Лекки, Пекарик.
Предупреждения:
Цубер (21), Дуда (71), Хюбнер (80), Платтенхардт (90).
Байер – Фрайбург 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Фолланд, 2:0 – 29 Арангис, 3:0 – 34 Фолланд, 4:0 – 86 Брандт.
БайерЛено, Бендер, Рецос, Венделл, Арангис, Бендер (Хенрихс, 63), Хавертц, Кор (Баумгартлингер, 79), Брандт, Бельараби (Мехмеди, 71), Фолланд.
ФрайбургШволов, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Абраши (Франтц, 28), Хефлер, Хаберер, Террацино (Капустка, 69), Нидерлехнер, Кляйндинст (Кент, 46).
Предупреждения:
Сеюнджю (70), Хефлер (87).
Боруссия Д – Кельн 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Филипп, 2:0 – 45 Папастатопулос, 3:0 – 59, пенальти Обамеянг, 4:0 – 60 Обамеянг, 5:0 – 69 Филипп.
Боруссия ДБюрки, Папастатопулос, Загаду, Пишчек, Топрак, Дауд, Шахин (Вайгль, 67), Ярмоленко (Пулишич, 66), Кастро, Филипп, Обамеянг (Исак, 85).
КельнХорн, Хорхе Мере, Хорн, Клюнтер, Хайнц, Риссе, Леманн, Хегер (Йойич, 64), Битенкур (Цоллер, 56), Кордоба, Осако (Соренсен, 64).
Предупреждения:
Леманн (39), Клюнтер (59), Кордоба (63).

 

 
 
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В стартовом матче 4-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» принимает «Майнц», «РБ Лейпциг» – менхенгладбахскую «Боруссию», а «Боруссия» из Дортмунда сыграет с...

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