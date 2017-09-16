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Чемпионат Германии. «Кельн» уступает дортмундской «Боруссии» 0:5
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В стартовом матче 4-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» принимает «Майнц», «РБ Лейпциг» – менхенгладбахскую «Боруссию», а «Боруссия» из Дортмунда сыграет с «Кельном».
4-й тур
- Дата проведения
-
15 сентября, 21.30, «АВД-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
50 Харник,
2:0 –
82 Бебу.
Ганновер 96 –
Чаунер, Корб, Сане, Тревизан (Бебу, 14), Остжолек, Швеглер, Антон, Бакалож, Харник (Хюбнер, 84), Фюллькруг, Караман (Клаус, 78).
Гамбург –
Матения, Дикмайер, Пападопулос, Юнг, Дуглас Сантос (Сакаи, 86), Экдаль (Кнелль, 73), Уолас, Хан, Джатта (Салихович, 60), Холтби, Шипплок.
- Предупреждение:
-
Антон
(38).
- Дата проведения
-
16 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
42 Аколо.
Штутгарт –
Цилер, Павар, Баумгартль, Каминьски, Бек, Аскасибар, Гентнер, Аого, Аколо (Мангаля, 77), Донис (Брекало, 67), Теродде (Асано, 72).
Вольфсбург –
Кастельс, Кнохе, Камачо, Удуохай, Виллиам (Верхаг, 46), Гилавоги, Арнольд, Герхардт, Дидави (Малли, 79), Ориги, Димата (Нтеп, 66).
- Предупреждения:
-
Кастельс
(26), Виллиам
(45), Аскасибар
(66), Верхаг
(90), Бек
(90).
- Дата проведения
-
16 сентября, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
20 Макс,
0:2 –
76 Каюби,
1:2 –
79 Йович.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Абраам, Чендлер, Виллемс (Таватха, 78), Фалетт, Сальседо (Ребич, 46), де Гузман, Хасебе, Боатенг, Гачинович (Йович, 67), Аллер.
Аугсбург –
Хитц, Хинтереггер, Опаре, Гауэлеу, Макс (Стафилидис, 80), Байер, Хеллер, Гу Чжа Чхоль, Шмид (Каюби, 68), Хедира, Финнбогасон (Кордова, 89).
- Предупреждения:
-
де Гузман
(45), Хедира
(68), Опаре
(82), Хитц
(90), Фалетт
(90).
- Дата проведения
-
16 сентября, 16.30, «Везерштадион»
- Голы:
-
1:0 –
20 Сане,
1:1 –
22, автогол Велькович,
1:2 –
83 Горетцка.
Вердер –
Павленка, Сане, Гебре Селассие (Хайрович, 84), Аугустинссон, Велькович, Бауэр, Дилэйни, Бартельс, Кайнц, Эггештайн, Крузе (Бельфодиль, 19).
Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Ди Санто, 61), Калиджури, Стамбули (Бенталеб, 46), Горетцка, Харит (Эмболо, 80), Бургшталлер.
- Предупреждения:
-
Керер
(16), Стамбули
(45), Гебре Селассие
(68), Хайрович
(90).
- Дата проведения
-
16 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
11 Мюллер,
2:0 –
23 Роббен,
3:0 –
50 Левандовски,
4:0 –
77 Левандовски.
Бавария –
Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 62), Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Коман, Киммих, Мюллер, Левандовски.
Майнц –
Адлер, Бросински (Гбамен, 65), Балогун, Донати, Белль, Диалло (Муто, 76), Фрай, Де Бласис (Латца, 46), Квайсон, Озтуналы, Сердар.
- Предупреждения:
-
Белль
(36), Рафинья
(42), Диалло
(55), Боатенг
(56).
- Дата проведения
-
16 сентября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Голы:
-
1:0 –
17 Вернер,
1:1 –
25, пенальти Азар,
2:1 –
31 Огюстен,
2:2 –
61 Штиндль.
РБ Лейпциг –
Гулачи, Клостерманн, Ильзанкер, Упамекано, Бернардо, Лаймер, Кейта, Кампль (Брума, 76), Форсберг (Поульсен, 85), Огюстен (Демме, 58), Вернер.
Боруссия М –
Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 46), Крамер, Закария, Азар, Раффаэл, Штиндль.
- Предупреждения:
-
Штиндль
(67), Вернер
(90).
- Удаление:
-
Кейта
(83).
- Дата проведения
-
17 сентября, 14.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
6 Вагнер,
1:1 –
55 Эссвайн.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек (Пасслак, 74), Демирбай, Цубер (Шульц, 82), Гайгер, Нордтвейт, Амири, Крамарич, Вагнер (Ут, 61).
Герта –
Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер (Харагути, 82), Эссвайн (Ибишевич, 88), Шелбред, Дуда (Штокер, 78), Лустенбергер, Лекки, Пекарик.
- Предупреждения:
-
Цубер
(21), Дуда
(71), Хюбнер
(80), Платтенхардт
(90).
- Дата проведения
-
17 сентября, 16.30, «БайАрена»
- Голы:
-
1:0 –
21 Фолланд,
2:0 –
29 Арангис,
3:0 –
34 Фолланд,
4:0 –
86 Брандт.
Байер –
Лено, Бендер, Рецос, Венделл, Арангис, Бендер (Хенрихс, 63), Хавертц, Кор (Баумгартлингер, 79), Брандт, Бельараби (Мехмеди, 71), Фолланд.
Фрайбург –
Шволов, Линхарт, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Абраши (Франтц, 28), Хефлер, Хаберер, Террацино (Капустка, 69), Нидерлехнер, Кляйндинст (Кент, 46).
- Предупреждения:
-
Сеюнджю
(70), Хефлер
(87).
- Дата проведения
-
17 сентября, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
-
1:0 –
2 Филипп,
2:0 –
45 Папастатопулос,
3:0 –
59, пенальти Обамеянг,
4:0 –
60 Обамеянг,
5:0 –
69 Филипп.
Боруссия Д –
Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Пишчек, Топрак, Дауд, Шахин (Вайгль, 67), Ярмоленко (Пулишич, 66), Кастро, Филипп, Обамеянг (Исак, 85).
Кельн –
Хорн, Хорхе Мере, Хорн, Клюнтер, Хайнц, Риссе, Леманн, Хегер (Йойич, 64), Битенкур (Цоллер, 56), Кордоба, Осако (Соренсен, 64).
- Предупреждения:
-
Леманн
(39), Клюнтер
(59), Кордоба
(63).
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В стартовом матче 4-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» принимает «Майнц», «РБ Лейпциг» – менхенгладбахскую «Боруссию», а «Боруссия» из Дортмунда сыграет с...
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