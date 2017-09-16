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«Днепр» не выплачивает футболистам зарплату с июня
17.09.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно «Прессболу», игрокам могилевского «Днепра» несколько месяцев не выплачивается заработная плата.
Футболисты до сих пор не получили выплаты за июнь.
Информацию о том, что зарплаты, возможно, будут урезаны, руководство клуба до игроков пока не доводило.
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Как стало известно «Прессболу», игрокам могилевского «Днепра» несколько месяцев не выплачивается заработная плата.
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