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«Днепр» не выплачивает футболистам зарплату с июня

17.09.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно «Прессболу», игрокам могилевского «Днепра» несколько месяцев не выплачивается заработная плата.

Футболисты до сих пор не получили выплаты за июнь.

Информацию о том, что зарплаты, возможно, будут урезаны, руководство клуба до игроков пока не доводило.

 
 
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Как стало известно «Прессболу», игрокам могилевского «Днепра» несколько месяцев не выплачивается заработная плата.

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