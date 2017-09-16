«Днепр» не выплачивает футболистам зарплату с июня

Как стало известно «Прессболу», игрокам могилевского «Днепра» несколько месяцев не выплачивается заработная плата.

Футболисты до сих пор не получили выплаты за июнь.

Информацию о том, что зарплаты, возможно, будут урезаны, руководство клуба до игроков пока не доводило.