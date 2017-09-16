|
Чемпионат Украины. Гутор не пропустил ни одного мяча в обоих матчах за «Черноморец»
17.09.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью с «Шахтером». Ворота одесской команды защищал белорусский голкипер Александр Гутор, которому была
Таким образом, Гутор отстоял на ноль во втором матче подряд. Неделю назад
Подробную статистику Гутора в «Черноморце» смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью с «Шахтером».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии