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Чемпионат Украины. Гутор не пропустил ни одного мяча в обоих матчах за «Черноморец»

17.09.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью с «Шахтером». Ворота одесской команды защищал белорусский голкипер Александр Гутор, которому была доверена капитанская повязка.

Таким образом, Гутор отстоял на ноль во втором матче подряд. Неделю назад «Черноморец» выиграл у «Звезды» (1:0).

Подробную статистику Гутора в «Черноморце» смотрите здесь.

 
 
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В рамках чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью с «Шахтером».

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