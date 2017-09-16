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Леандро Торрес: «Мы выглядели сильнее «Слуцка», но пропустили случайный гол на последних минутах. Нам не повезло»

17.09.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1) в матче чемпионата Беларуси.

– Не скажу, что соперник играл лучше нас. Наоборот, мы выглядели сильнее, но пропустили случайный гол на последних минутах, который все решил.

– Уж как-то много таких случайных голос в текущем сезоне, не кажется?

– Да, так случается. Мы играли лучше, но не использовали свои шансы. После такого матча продолжаем борьбу, чтобы занять как можно более высокое место в таблице. У нас ничего не остается.

– Есть объяснение двум таким разным таймам?

– «Слуцк» довольно серьезная, сбалансированная команда, которая во втором тайме не давала нам выйти за центр поля, атаковать, держать мяч и создавать моменты.

– Погода, как один из факторов, могла повлиять на итоговый результат?

– Я не думаю. Мы играли в равных условиях. Матч шел к ничьей, моменты были у обеих команды, просто нам не повезло, – сказал Торрес.

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Полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торрес прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1) в матче чемпионата Беларуси.

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