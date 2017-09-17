Александр Хацкевич: «Когда есть претензии к арбитрам, я буду их высказывать в жесткой форме»

Главный тренер киевского Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:1).

– Не хватает нам таких игр в чемпионате. Игра была достаточно динамичная, порой даже без центра поля. Накал, борьба – все присутствовало. Для нас этот третья игра за неделю, и соперник достаточно хороший, организованный. Поэтому победа приятна вдвойне.

- Как вы оцените судейство, ведь по ходу встречи возникло много спорных моментов?

– На такие игры нужно назначать судей, которые будут контролировать ход матча. Такие нарушения моментами были и в одну, и во вторую сторону, но в моменте с нарушением правил на Кадаре должна была быть чистая красная карточка. Судья должен понимать, когда игрок целенаправленно пытается нанести травму.

Пенальти на Мбокани, вне игры – я еще не пересматривал эти моменты, нужно посмотреть, но на самом деле судья сегодня с игрой не справился. Молодой арбитр попал под давление, попал под ситуацию, где на самом деле идет игра в кость, а он трактует это как неоднозначное нарушение. Я совсем не доволен судейством в сегодняшней игре.

- Очень приятное впечатление сегодня произвела игра Пиварича. Можно сказать, что его адаптация уже близится к завершению?

– Как я уже говорил, Пиварич пришел к нам уже будучи опытным футболистом, игроком национальной сборной. Это его уровень, достаточно высокий, и дай бог, чтобы он его держал на протяжении всех матчей.

- Вы уже знаете результат матча в Одессе и то, что «Динамо» возглавило турнирную таблицу?

– Конечно, я слышал объявление диктора по стадиону. Говорят, что там тоже были претензии к арбитру, было компенсировано целых шесть минут. Давайте судить нормально. Когда есть претензии, я буду их высказывать, и буду это делать в жесткой форме.

Все должно решаться на футбольном поле. Федерация должна это понимать и назначать судей, которые могут контролировать ход матчей и более ответственно подходить к этому вопросу, – сказал Хацкевич.

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