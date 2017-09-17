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«Милан» выдал лучший за 10 лет старт в серии А

18.09.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1).

После 4 игр у «россонери» 9 очков и 5-е место в таблице. Это лучший старт команды после сезона-2006/07, когда «Милан» набрал в 4 турах 10 очков.

 
 
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«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1).

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