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«Милан» выдал лучший за 10 лет старт в серии А
18.09.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1).
После 4 игр у «россонери» 9 очков и 5-е место в таблице. Это лучший старт команды после сезона-2006/07, когда «Милан» набрал в 4 турах 10 очков.
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«Милан» в матче чемпионата Италии обыграл дома «Удинезе» (2:1).
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