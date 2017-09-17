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Велошоссе. Чемпионат мира. Гонщики Sunweb одержали победу в командной «разделке», Кириенко в составе Sky – 3-й

18.09.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира по велошоссе в Норвегии прошла командная гонка на время с раздельным стартом. Победу одержала немецкая команда Sunweb. 

Велошоссе

Чемпионат мира

Равнангер – Берген, Норвегия

Командная гонка на время с раздельным стартом (TTT)

42,5 км

1. Sunweb (Том Дюмолен, Леннард Камна, Вилко Кельдерман, Сорен Краг Андерсен, Майкл Мэттьюс, Сэм Оомен) – 47.50,42
2. BMC (Роан Деннис, Сильван Дилье, Штефан Кюнг, Даниэль Осс, Майлс Скотсон, Тиджей Ван Гардерен) – 0,08
3. Sky (Овэйн Далл, Крис Фрум, Василий Кириенко, Михал Квятковски, Джанни Москон, Герейнт Томас) – 0,22
4. Quick-Step Floors (Джэк Бауэр, Филипп Гилберт, Боб Юнгельс, Ив Лампарт, Ники Терпстра, Жульен Вермот) – 0,35...
9. Katusha-Alpecin (Рето Холленштейн, Александр Кристофф, Тьягу Машаду, Тони Мартин, Микаэль Меркев, Нильс Политт) – 1,46...
11. «Астана» (Дарио Катальдо, Сергей Чернецкий, Оскар Гатто, Андрей Гривко, Трулс Корсат, Алексей Луценко) – 2,16 

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по велошоссе в Норвегии прошла командная гонка на время с раздельным стартом.

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