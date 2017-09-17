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Велошоссе. Чемпионат мира. Гонщики Sunweb одержали победу в командной «разделке», Кириенко в составе Sky – 3-й
18.09.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по велошоссе в Норвегии прошла командная гонка на время с раздельным стартом. Победу одержала немецкая команда Sunweb.
Велошоссе
Чемпионат мира
Равнангер – Берген, Норвегия
Командная гонка на время с раздельным стартом (TTT)
42,5 км
1. Sunweb (Том Дюмолен, Леннард Камна, Вилко Кельдерман, Сорен Краг Андерсен, Майкл Мэттьюс, Сэм Оомен) – 47.50,42
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Велошоссе. Чемпионат мира. Гонщики Sunweb одержали победу в командной «разделке», Кириенко в составе Sky – 3-й
Сегодня на чемпионате мира по велошоссе в Норвегии прошла командная гонка на время с раздельным стартом.
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