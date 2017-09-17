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Генменеджер «Вегаса»: «У нас будут все ответы относительно будущего Грабовского после обеда в понедельник»

18.09.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал, когда клуб выступит с официальным заявлением относительно состояния трех травмированных хоккеистов: Михаила Грабовского, Дэвида Кларксона и Рида Дюка.

«У нас будут все ответы на вопросы относительно будущего Михаила Грабовского, Дэвида Кларксона и Рида Дюка после обеда в понедельник. Мы должны проверить еще несколько нюансов. Думаю, перед тренировкой мы расскажем все, что знаем об этих хоккеистах», – сказал Макфи официальному сайту НХЛ.

Отметим, что Грабовский, который пропустил прошлый сезон из-за сотрясения, не участвовал в первых тренировках в рамках кэмпа «Вегаса». Кроме того, белорус пропустил первый предсезонный матч с «Ванкувером» (9:4).

Напомним, Грабовский последний на данный момент матч в НХЛ провел за «Айлендерс» в ночь с 15-го на 16-е марта 2016 года против «Питтсбурга».

 
 
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Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал, когда клуб выступит с официальным заявлением относительно состояния трех травмированных хоккеистов: Михаила...

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