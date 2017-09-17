Соседи Грабовского подали в суд на хоккеиста из-за самовольного захвата земли и постройки 7-метрового бетонного забора

Соседи белорусского хоккеиста Михаила Грабовского подали на него в суд из-за нарушений при постройке дома.

«Суть в том, что мы (я и еще 3 семьи) имели несчастье стать соседями «звезды» хоккея Михаила Грабовского. Сразу после приобретения участка он приступил к активному самозахвату земли. Не оглядываясь ни на совесть, ни на коллективные жалобы он оттяпал значительную часть проезжей части, то есть земли общего пользования. Своими действиями существенно усложнил и без того не легкую жизнь простых людей. Невзирая на наши обращения (в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, главе района, землеустроительные службы района и области) свой участок и захваченную часть единственной дороги Грабовский начал огораживаться бетонной стеной, высотой 7 метров», – сообщил один из соседей Александр Макаров.

Комиссия сельисполкома после проверки нашла ряд нарушений и предписала незаконно возведенную стену снести, освободить доступ к земле общего пользования до 1 августа 2017 года, привлечь к административной ответственности Грабовского и отправить запрос в природоохранную службу, так как, помимо дороги, хокеистом была захвачена прибрежная зона водохранилища Птичь.

Сообщается, что в установленный срок нарушения не были исправлены. После повторного обращения в сельский и районный исполкомы был был получен ответ, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования – речь о части проезжей части. Соседи Грабовского продолжают бороться за свои права и подали заявление в суд.

«Из ответа можно сделать два вывода: либо Администрацию ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо белорусов уже поделили на касты. И более привилегированному меньшинству предоставляются индульгенции и для них исполнение закона необязательно. Впереди суд, там и выясним, в каком государстве живем», – говорит Макаров.

ФОТО 1

ФОТО 2 (слева дорога общего пользования, справа – дорога на участок к Грабовскому)