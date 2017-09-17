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Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя

18.09.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость матчей 22-го тура первой лиги составила 410 зрителей на игре.

Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Орша» – «Луч» (1000).

Меньше всего зрителей пришли на игры «Энергетик-БГУ» – «Белшина» (150) и «Неман-Агро» – «Гранит» (180).

Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура составляет 466 зрителей на игре. Это на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя на данном этапе.

В таблице посещаемость лидирует «Слоним» (988). В тройку входят «Белшина» (828) и «Орша» (689).

Замыкают таблицу «Луч» (247) и «Энергетик-БГУ» (209).

Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя

 
 
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Средняя посещаемость матчей 22-го тура первой лиги составила 410 зрителей на игре.

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