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Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя
18.09.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость матчей 22-го тура первой лиги составила 410 зрителей на игре.
Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Орша» – «Луч» (1000).
Меньше всего зрителей пришли на игры «Энергетик-БГУ» –
Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура составляет 466 зрителей на игре. Это на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя на данном этапе.
В таблице посещаемость лидирует
Замыкают таблицу «Луч» (247) и
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Средняя посещаемость матчей 22-го тура первой лиги составила 410 зрителей на игре.
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