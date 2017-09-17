Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя

Средняя посещаемость матчей 22-го тура первой лиги составила 410 зрителей на игре.

Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Орша» – «Луч» (1000).

Меньше всего зрителей пришли на игры «Энергетик-БГУ» – (150) и «Неман-Агро» – «Гранит» (180).

Средняя посещаемость первой лиги после 22-го тура составляет 466 зрителей на игре. Это на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя на данном этапе.

В таблице посещаемость лидирует (988). В тройку входят «Белшина» (828) и «Орша» (689).

Замыкают таблицу «Луч» (247) и (209).



