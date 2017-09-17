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Рейтинг WTA. Азаренко вернулась в Топ-200, Саснович – 88-я, Соболенко – 117-я

18.09.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По результатам прошедшей неделе чемпионка Квебека Элисон ван Эйтванк поднялась на 30 строчек, а чемпионка Токио Зарина Дияс – на 37.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 18 сентября 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6030
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5965
3 (3) Элина Свитолина (Украина) 5640
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5520
5 (5) Винус Уильямс (США) 4756
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4640
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4520
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410
9 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 3770
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3502
19 (19) Елена Веснина (Россия) 2140
23 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1945
32 (31) Дарья Касаткина (Россия) 1625
35 (35) Екатерина Макарова (Россия) 1475
53 (63) Тимеа Бабош (Венгрия) 1095
58 (56) Наталья Вихлянцева (Россия) 1016
63 (100) Зарина Дияс (Казахстан) 918
68 (98) Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 848
75 (73) Екатерина Александрова (Россия) 796
88 (86) Александра Саснович (Беларусь) 719
103 (103) Мария Шарапова (Россия) 605
117 (118) Арина Соболенко (Беларусь) 530
190 (180) Вера Лапко (Беларусь) 288
199 (205) Виктория Азаренко (Беларусь) 270
230 (177) Ольга Говорцова (Беларусь) 227

 

 
 
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По результатам прошедшей неделе чемпионка Квебека Элисон ван Эйтванк поднялась на 30 строчек, а чемпионка Токио Зарина Дияс – на 37.

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