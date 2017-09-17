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Рейтинг WTA. Азаренко вернулась в Топ-200, Саснович – 88-я, Соболенко – 117-я
18.09.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
По результатам прошедшей неделе чемпионка Квебека Элисон ван Эйтванк поднялась на 30 строчек, а чемпионка Токио Зарина Дияс – на 37.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 18 сентября 2017
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По результатам прошедшей неделе чемпионка Квебека Элисон ван Эйтванк поднялась на 30 строчек, а чемпионка Токио Зарина Дияс – на 37.
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