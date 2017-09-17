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Николай Ходасевич: «В чем сила минского «Динамо»?» Ключевой аспект в том, что их игра проста»

18.09.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».

«Часто спрашивал у людей: «В чем сила минского «Динамо»?» Ответы были уклончивые и разные. Говорили про характер, стабильность. Ключевой аспект, на мой взгляд, в том, что игра минского «Динамо» проста. Хотя в тоже время эффективна.

Если уж совсем грубо, то эта игра заключается в фразе: «Бей на солнце, окружай ворота». Если не грубо, то футбол динамовцев заключается в свойстве, подходящему чемпионату Беларуси. Ты, допустим, имеешь в распоряжении Антона Сароку и загружаешь мячи на него, в борьбу. Тут же следует отбор, подбор и продолжение атаки вторым темпом. Так действует минское «Динамо».

Подопечные Гуренко создают моменты, их достаточно. Но победы в основном со счетом 1:0. Тут большие вопросы к реализации моментов. Получается, что в игре с «Динамо» никто не может сохранить ворота на замке и никто не может забить, то есть справиться с квалифицированной защитой. Есть, конечно, редкие случаи.

Сейчас «Динамо» на пороге трех матчей с командами, в чьем составе есть как квалифицированные игроки обороны (вопрос, смогут ли динамовцы забить и продавить), так и атакующие футболисты (тут будет проверка линии обороны).

Бресткое «Динамо», БАТЭ и «Шахтер» – от этого отрезка зависят чемпионские амбиции минчан, да и вообще чемпионство в этом году.

Если минское «Динамо» станет чемпионом, кто-то скажет: «Они не показывали чемпионскую игру». Знаете, наверное, такие сезоны случаются во всех чемпионатах. С другой стороны, по характеру и стабильности, которую показывают динамовцы в этом сезоне – команда вполне чемпионская», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».

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