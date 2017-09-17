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Пресс-служба «Днепра»: «Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции»
18.09.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба могилевского «Днепра» рассказала, как происходил подсчет числа болельщиков на матче против «Городеи» (2:2).
«Кстати, отдельно хочется отметить «работу» федерации! У нас в чемпионате часто поднимается тема приписок количества зрителей в протоколах. Так вот у нас накануне произошло обратное! Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции, которая безразлично назвала цифру 600.
Директор «Спартака» Валерий Чернов назвал пресс-службе цифру 1200. И когда мы сказали резервному арбитру об этом, он как-будто не услышал это и оставил цифру 600 в протоколе. Казалось бы мелочь, однако эта самая мелочь отлично характеризует работу нашей федерации по увеличению посещаемости нашего родного и горячо любимого чемпионата!» – сообщила пресс-служба.
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Пресс-служба «Днепра»: «Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции»
Пресс-служба могилевского «Днепра» рассказала, как происходил подсчет числа болельщиков на матче против «Городеи» (2:2).
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