Пресс-служба «Днепра»: «Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции»

Пресс-служба могилевского «Днепра» рассказала, как происходил подсчет числа болельщиков на матче против «Городеи» (2:2).

«Кстати, отдельно хочется отметить «работу» федерации! У нас в чемпионате часто поднимается тема приписок количества зрителей в протоколах. Так вот у нас накануне произошло обратное! Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции, которая безразлично назвала цифру 600.

Директор «Спартака» Валерий Чернов назвал пресс-службе цифру 1200. И когда мы сказали резервному арбитру об этом, он как-будто не услышал это и оставил цифру 600 в протоколе. Казалось бы мелочь, однако эта самая мелочь отлично характеризует работу нашей федерации по увеличению посещаемости нашего родного и горячо любимого чемпионата!» – сообщила пресс-служба.