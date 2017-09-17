ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-служба «Днепра»: «Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции»

18.09.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-служба могилевского «Днепра» рассказала, как происходил подсчет числа болельщиков на матче против «Городеи» (2:2).

«Кстати, отдельно хочется отметить «работу» федерации! У нас в чемпионате часто поднимается тема приписок количества зрителей в протоколах. Так вот у нас накануне произошло обратное! Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции, которая безразлично назвала цифру 600.

Директор «Спартака» Валерий Чернов назвал пресс-службе цифру 1200. И когда мы сказали резервному арбитру об этом, он как-будто не услышал это и оставил цифру 600 в протоколе. Казалось бы мелочь, однако эта самая мелочь отлично характеризует работу нашей федерации по увеличению посещаемости нашего родного и горячо любимого чемпионата!» – сообщила пресс-служба.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба могилевского «Днепра» рассказала, как происходил подсчет числа болельщиков на матче против «Городеи» (2:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «В чем сила минского «Динамо»?» Ключевой аспект в том, что их игра проста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика