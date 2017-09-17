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Александр Глеб: «На БАТЭ – «Арсенал» не пойду, посмотрю матч дома»

18.09.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть за поединком БАТЭ и «Арсенала».

– Собираетесь ли вы заканчивать карьеру?

– Нет, не собираюсь.

– На матч БАТЭ – «Арсенал» пойдете?

– Не пойду, посмотрю дома, – сказал Глеб.

Напомним, матч БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене».

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул

Отказ Глебу – это провал БАТЭ. Но можно все исправить

 
 
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Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть за поединком БАТЭ и «Арсенала».

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