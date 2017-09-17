|
Александр Глеб: «На БАТЭ – «Арсенал» не пойду, посмотрю матч дома»
18.09.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть за поединком БАТЭ и «Арсенала».
– Собираетесь ли вы заканчивать карьеру?
– Нет, не собираюсь.
– На матч БАТЭ – «Арсенал» пойдете?
– Не пойду, посмотрю дома, – сказал Глеб.
Напомним, матч БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября на «Борисов-Арене».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть за поединком БАТЭ и «Арсенала».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии