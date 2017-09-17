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Вратарь «Черноморца» Гутор признан лучшим игроком 9-го тура УПЛ

18.09.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам 9-го тура. Награда досталась голкиперу «Черноморца» Александру Гутору.

В голосовании принимали участие: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Дмитрий Поворознюк, Леонид Буряк и Геннадий Орбу.

28-летний вратарь сохранил свои ворота сухими в матче против «Шахтера» (0:0).

Александр Гутор более чем в два раза опередил хавбека «Александрии» Сергея Старенького.

Вратарь «Черноморца» Гутор признан лучшим игроком 9-го тура УПЛ

 
 
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Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам 9-го тура.

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