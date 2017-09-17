Мартин Штрбак: «Когда играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду – все-таки уважаемый человек»

Словацкий защитник Мартин Штрбак вспомнил о встрече с президентом Беларуси.

- Недавно вы ездили в Минск. Как впечатления?

– Президент Беларуси проводил рождественский турнир, куда приглашал ветеранские сборные из разных стран. Мне там очень понравилось – болельщиков было столько, что можно было подумать, что мы играем на настоящем чемпионате мира.

Когда мы играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду – все-таки уважаемый человек. После игры он остался на площадке, бросал сувениры болельщикам. Все уже разошлись по раздевалкам, а я подъехал на центр площадки, поблагодарил Лукашенко за приглашение на турнир и попросил сфотографироваться.

Игрокам было запрещено с ним фотографироваться, но мне он разрешил и подозвал своего фотографа. Когда турнир закончился и нас награждали медалями, Лукашенко подошел ко мне и вручил нашу фотографию с подписью и хорошими пожеланиями. Я был очень удивлен, – сказал Штрбак.

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