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Дмитрий Жирмонт: «Надо подумать, стоит ли мне вообще продолжать, если на протяжении уже 10 лет не справляюсь со своей подачей»

18.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт подвел итог противостоянию со Швейцарией.

- В какой момент матча вы поняли, что уступаете? Когда наступил перелом?

– Я понял, что я проиграл только тогда, когда мы пожали друг другу руки. Я боролся до последнего мяча.

- В пятницу у вас были проблемы с физическим состоянием. Насколько хорошим было ваше сегодняшнее самочувствие? Повлияли ли как-то проблемы со здоровьем на исход матча?

– Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо в сравнении с прошлым матчем. Но все равно психологического и физического ресурса мне не хватило. У меня не получилось раскрыться в полной мере ни сегодня, ни в пятницу.

- Воспользуетесь ли вы опытом, который получили в эти выходные, в будущем в своей личной карьере? Будет ли проделана работа над ошибками?

– Я думаю, что даже очень глупый человек, который не разбирается в теннисе, поймет, что я не справился психологически и физически. Поэтому предстоит учиться на ошибках и играть дальше.

- Вы сказали, что провалили два матча. Почему вы так считаете?

– Я так считаю, потому что в каждом сете я в среднем отдаю по две свои подачи. Есть огромные проблемы с моей подачей. Это проблема была всегда, на протяжении всей моей карьеры. И это говорит о том, что нужную работу я до сих пор не проделал. Надо подумать, стоит ли мне вообще продолжать, если на протяжении уже 10 лет я не справляюсь со своей подачей.

У меня есть желание, огромное желание. Есть хорошие удары. Но объективно я выпадаю физически, я не готов играть на таком высоком уровне. Хотелось, чтобы такого не было, но вот так сложилась ситуация. По два брейка за сет – это говорит о неготовности человека.

- Был ли разговор о возможности вашей замены на сегодняшний матч?

– К сожалению, в команде сложилась такая ситуацию, что замена не была возможна. Ни Максим, ни Андрей не играют одиночный разряд. Ребята отлично делают свое дело в паре, но они уже давно не играют одиночку. Так получилось, что есть я, а замены нет. У нас большая команда, но всякое случается.

Я не оправдал ожиданий, но в первую очередь я не справился со своими желаниями. Желание есть, а ментально и физически я не готов. Если б была замена и были здоровы Егор и Илья, мне бы не пришлось в пятницу два сета держаться, скрывать судороги и слезы, чуть ходить. Но некому заменить, такая ситуация. Значит, я играю от начала и до конца, от первого и до второго матча, – сказал Жирмонт.

 
 
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