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«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 млн евро плюс 10 млн бонусами
18.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Атлетико» сделал окончательное предложение
Как утверждает Marca, мадридцы предложили лондонскому клубу 55 миллионов евро гарантированных выплат и еще 10 миллионов – в качестве бонусов. «Челси» пока не дал ответа.
Лондонцы не намерены платить Косте 5% от суммы трансфера, несмотря на пункт в контракте. «Челси» настаивает, чтобы эти 2,75 миллиона евро выплатил
Впрочем, ожидается, что клубы все равно договорятся. Коста сможет играть за «Атлетико» с января.
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«Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по трансферу форварда Диего Косты.
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