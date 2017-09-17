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Пресс-служба БАТЭ: «Рекомендуем болельщикам в атрибутике «Арсенала» располагаться только в отведенных для них секторах»
18.09.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба БАТЭ выступила с официальным заявлением перед матчем Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 28 сентября на «Борисов-Арене».
«В преддверии первого домашнего матча БАТЭ в групповом этапе Лиги Европы-2017/18 – 28 сентября с лондонским «Арсеналом» – настоятельно рекомендуем болельщикам в цветах английского клуба располагаться только на специально отведенных местах. Это включает в себя гостевые сектора (G1, G2) и часть мест на секторах 1-й ценовой категории (B2), предоставленных «Арсеналу».
Доступ на любые другие места с атрибутикой «канониров» не рекомендован во избежание возможных конфликтов между болельщиками, в которые вынуждены будут вмешаться правоохранительные органы.
Благодарим за понимание!» – говорится в заявлении.
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Пресс-служба БАТЭ: «Рекомендуем болельщикам в атрибутике «Арсенала» располагаться только в отведенных для них секторах»
Пресс-служба БАТЭ выступила с официальным заявлением перед матчем Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 28 сентября на «Борисов-Арене».
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