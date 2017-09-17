С 23 по 24 сентября  в «Логойске» пройдет крупнейший фестиваль пива «АктоЎбэрФЭСТ».

С 23 по 24 сентября в ГСОК «Логойск» пройдет крупнейший фестиваль пива «АктоЎбэрФЭСТ».

«АктоӮбэрФЭСТ» – это белорусское представление одного из самых масштабных праздников в мире.

«Впервые фестиваль объединит всех ценителей хмельного напитка под одним шатром.

Тысяча квадратных метров не только спасет гостей фестиваля от любых капризов погоды, но и объединит всех гостей под одним куполом. Такой формат позволит сплотиться и объединится в одну дружную веселую команду.

Помимо посадочных мест в шатре будет организована пивная аллея с более 40 сортами пива. Будут представлены крафтовые отечественные пивоварни, а также популярные импортные сорта, в том числе с самого «Oktoberfest» в Мюнхене. Будет что попробовать и сравнить.

По итогу фестиваля компетентное жюри выделит самые востребованные сорта «АктоЎбэрФЭСТ-2017».

Гостей ждет современный фуд-корт в стиле «АктоӮбэрФЭСТ». В результате объединения немецкой и белорусской культур на «АктоӮбэрФЭСТ» рульки и драники наконец-то подружатся.

Кроме этого, на территории фестиваля будет действовать своя валюта – beercoin (БИРКОИН) Биркоинами можно будет рассчитываться в специальном «магазине» – АктоЎбэрШОП. Там вы найдете множество ценных сувениров и полезных вещей в стиле Октоберфеста. Вот только биркоины придется заработать.





Есть несколько вариантов «как намайнить биркоины»:

Вариант 1. Биркоины можно получить со старта, просто купив билет заранее (билеты продаются на bycard.by)

Вариант 2. Биркоины можно будет насобирать на зонах активации фестиваля. Но тут нужно быть смелым, ловким, умелым.

Вариант 3. Биркоинами будут забиты карманы ведущего. Активные гости смогут их опустошить.

Также, посетителей фестиваля ждет интерактивная программа: чемпионат по переноске жен, пивная йога, слепая дегустация, массовые забеги «пивная миля», дрифт кары и многое другое. Завершением дня станет музыкальная программа с известными кавер-группами.





Бесплатный трансфер на «АктоЎбэрФЭСТ» будет организован для всех посетителей, купивших билет до 20 сентября.

На фестиваль 23 и 24 сентября с 12.00 до 15.00 автобусы будут отправляться из Минска, с.м. «Борисовский Тракт», в ГСОК «Логойск»

Обратно можно будет уехать по этому же маршруту с 19.00 до 22.00», – говорится в пресс-релизе феста.

Все подробности на сайте Oktober.by

Купить билеты можно по ссылке .



