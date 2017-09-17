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Виталий Бунос избран председателем «Слуцка»

18.09.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председателем «Слуцка» был избран Виталий Бунос.

Ранее специалист занимал пост заместителя председателя клуба.

Напомним, ранее «Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.

Караневский был задержан при получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. Было заведено уголовное дело. Менеджер полностью признал свою вину. Позже сообщалось о том, что с Караневского взята подписка о невыезде.

 
 
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Председателем «Слуцка» был избран Виталий Бунос.

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