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Виталий Бунос избран председателем «Слуцка»
18.09.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председателем «Слуцка» был избран Виталий Бунос.
Ранее специалист занимал пост заместителя председателя клуба.
Напомним, ранее «Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.
Караневский был задержан при получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. Было заведено уголовное дело. Менеджер полностью признал свою вину. Позже сообщалось о том, что с Караневского взята подписка о невыезде.
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Председателем «Слуцка» был избран Виталий Бунос.
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