Андрей Арямнов: «За последний месяц получил 96 рублей. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки»

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о собственной зарплате.

– Знаете, сколько я получил за последний месяц? 96 рублей. Не 960 — 96. Почему? Потому что зарплата такая. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки... Старая петля до сих пор на мне. Конфисковали машину, уйма других проблем. Не могу забыть о них, встать на ноги. Если бы я не был олимпийским чемпионом, реально не справился бы со всем этим, – сказал Арямнов.