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Андрей Арямнов: «За последний месяц получил 96 рублей. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки»
18.09.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о собственной зарплате.
– Знаете, сколько я получил за последний месяц? 96 рублей. Не 960 — 96. Почему? Потому что зарплата такая. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки... Старая петля до сих пор на мне. Конфисковали машину, уйма других проблем. Не могу забыть о них, встать на ноги. Если бы я не был олимпийским чемпионом, реально не справился бы со всем этим, – сказал Арямнов.
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Андрей Арямнов: «За последний месяц получил 96 рублей. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки»
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о собственной зарплате.
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