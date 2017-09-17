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Андрей Арямнов: «За последний месяц получил 96 рублей. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки»

18.09.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о собственной зарплате.

– Знаете, сколько я получил за последний месяц? 96 рублей. Не 960 — 96. Почему? Потому что зарплата такая. Постоянно высчитывают какие-то штрафы, издержки... Старая петля до сих пор на мне. Конфисковали машину, уйма других проблем. Не могу забыть о них, встать на ноги. Если бы я не был олимпийским чемпионом, реально не справился бы со всем этим, – сказал Арямнов.

 
 
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Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал о собственной зарплате.

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