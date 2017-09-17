Ник Бэйлен: «В «Тракторе» выучил больше русских слов, чем за два года в Минске»

Защитник Ник Бэйлен рассказал об изучении русского языка.

– Русский выучить не планируете?

– На самом деле я ходил на курсы в Беларуси. Но во время сезона крайне трудно уделять этому время. Игры через день, и найти лишние три часа на занятие не получается. Забавно, но в «Тракторе» я выучил больше русских слов, чем за два года в Минске. Наверное, это потому, что в «Динамо» было около 10 легионеров. Здесь их меньше, так что приходится говорить по-русски чаще. И в раздевалке у меня вокруг русские ребята.

Это правильно. За счет этого я и учусь. Рядом со мной сидит наш капитан Шинин. Он взял за правило учить меня одному-двум новым русским словам в день. Записывает их мне и требует, чтобы я повторил их раз двадцать. Это очень помогает. Я серьезно прибавил за пару месяцев – намного больше понимаю, только говорить тяжеловато. Что характерно – парни стараются меня понять.

– Какие из выученных слов оказались наиболее полезными?

– Они не для печати (смеется). Толковое предложение я, понятно, не построю, но что-то простое могу сказать, хорошо читаю по-русски, пусть и мало что понимаю. Заказать себе еду в ресторане мне словарного запаса хватит, – сказал Бэйлен.