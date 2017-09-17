Лаптев, Сиваков, Филипенко и Родионов не вошли в расширенный состава сборной Беларуси на матчи с голландцами и французами

Игорь Криушенко назвал расширенный состав национальной сборной на предстоящие матчи против Голландии и Франции. Окончательный список из 23 футболистов, которые получат вызов, будет назван позднее.

Главный тренер включил в расширенный список 33 футболистов:

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»), Дмитрий Дударь («Слуцк»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Алексей Янушкевич (все — «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Алисейко, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Ренан Брессан («Шавеш», Португалия), Павел Нехайчик, Алексей Легчилин (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Олег Евдокимов, («Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск).

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Максим Скавыш, Егор Зубович (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино) Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Отметим, что в расширенном списке отсутствуют нападающий Денис Лаптев, а также защитники Михаил Сиваков и Егор Филипенко. Также вызов не получил форвард Виталий Родионов.

Белорусской команде предстоит сыграть два поединка: 7 октября сборная встретятся с голландцами на «Борисов-Арене» в рамках квалификации чемпионата мира-2018. Начало — в 21.45. Затем 10 октября сборная Беларуси проведет выездной матч отбора против Франции. Игра состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 20.45 по местному времени (21.45 по белорусскому).