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Фуркад возобновил тренировки
18.09.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский биатлонист Мартен Фуркад вернулся к тренировкам после перенесенного синусита.
Двукратный олимпийский чемпион присоединился к биатлонистам французской команды на сборе в Арсоне.
Напомним, Фуркад из-за простуды пропустил летний чемпионат Франции, который прошел 16-17 сентября.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад вернулся к тренировкам после перенесенного синусита.
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