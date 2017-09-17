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«Динамо» Минск – «Металлург». Мальчику, который заплакал при счете 0:3, клуб подарит билеты до конца сезона

18.09.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заплакавшему на матче «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты до конца сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Зубры» нашли маленького преданного болельщика, который расплакался во время последнего матча при счете 0:3.

В пресс-службе «зубров» рассказали об акции.

«Его показали во время прямой трансляции, и нас тронули искренние, настоящие эмоции. Сегодня позвонили родители мальчика. Было принято решение подарить им билеты до конца сезона, а юного фаната пригласить завтра на утреннюю тренировку, где ему будет вручен специальный приз», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, хоккеисты «Динамо-Минск» победили магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3, забросив пять шайб в третьем периоде.

«Динамо» Минск – «Металлург». Мальчику, который заплакал при счете 0:3, клуб подарит билеты до конца сезона

 Фото: БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Заплакавшему на матче «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты до конца сезона.

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