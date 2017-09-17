Ник Бэйлен: «Если бы Бережков остался в «Динамо» все было бы по-другому. Это был бы куда более успешный и стабильный клуб»

Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен поделился мнением о работе с Владимиром Бережковым.

– В Минске, пока вы там играли, творились весьма странные вещи. Скажем, арестовали генменеджера.

– Мягко говоря, это меня удивило. Он прекрасный человек, обходительный, хорошо говорил по-английски, следил за тем, чтобы семьям игроков было комфортно. И его жена ему в этом помогала – она тоже говорит по-английски, общалась с женами хоккеистов. Не знаю, что там на самом деле произошло. И углубляться в это мне тоже не хотелось. Нам говорили, что Бережков невиновен. Что виновен на самом деле другой человек. Знаю, что Бережкова выпустили, признали невиновным. Говорит само за себя. Слышал, что у него все хорошо. Это была очень странная ситуация. Думаю, если бы он остался – в Минске все было бы по-другому. Это был бы куда более успешный и стабильный клуб. Были бы другие игроки и тренеры.

– Вы подписали письмо в его поддержку, когда его арестовали?

– Да. Почти все его подписали, – сказал Бэйлен.