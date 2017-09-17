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«Зенит» – «Уфа». Кирилл Капленко попал в заявку на третий матч подряд

18.09.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 10 тура чемпионата России «Зенит» принимает «Уфу».

В заявку питерского клуба включен 18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко.

Капленко попадает в состав питерской команды в третьем туре чемпионата России подряд.

Напомним, Капленко планирует принять российское гражданство. Футболиста приглашали в молодежную сборную Беларуси. Однако он не приехал в расположение команды без объяснения причин.

 
 
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В матче 10 тура чемпионата России «Зенит» принимает «Уфу».

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