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«Зенит» – «Уфа». Кирилл Капленко попал в заявку на третий матч подряд
18.09.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 10 тура чемпионата России «Зенит» принимает «Уфу».
В заявку питерского клуба включен 18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко.
Капленко попадает в состав питерской команды в третьем туре чемпионата России подряд.
Напомним, Капленко планирует принять российское гражданство. Футболиста приглашали в молодежную сборную Беларуси. Однако он не приехал в расположение команды без объяснения причин.
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В матче 10 тура чемпионата России «Зенит» принимает «Уфу».
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