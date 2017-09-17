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АБФФ проведет расследование по матчу «Сморгонь» – «Слоним-2017»
18.09.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Секретарь комитета по этике АБФФ Виктор Сокол сообщил, что федерация проведет разбирательство по матчу первой лиги «Сморгонь» – «Слоним» (8:0).
- Смотрели ли матч первой лиги «Сморгонь» – «Слоним-2017»? После просмотра видео закрадываются подозрения…
– Ну, будем разбираться, что там и как.
- То есть разбирательство будет?
– Да, – сказал Сокол.
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Секретарь комитета по этике АБФФ Виктор Сокол сообщил, что федерация проведет разбирательство по матчу первой лиги «Сморгонь» – «Слоним» (8:0).
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