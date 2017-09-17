АБФФ проведет расследование по матчу «Сморгонь» – «Слоним-2017»

Секретарь комитета по этике АБФФ Виктор Сокол сообщил, что федерация проведет разбирательство по матчу первой лиги «Сморгонь» – «Слоним» (8:0).

- Смотрели ли матч первой лиги «Сморгонь» – «Слоним-2017»? После просмотра видео закрадываются подозрения…

– Ну, будем разбираться, что там и как.

- То есть разбирательство будет?

– Да, – сказал Сокол.

«Сморгонь» унизила «Слоним-2017», забив 8 мячей. Странный матч?