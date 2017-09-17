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«Ислочь» – БАТЭ. Сигневич забил в третьем матче подряд
18.09.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Николай Сигневич отличился дублем в матче 22-го тура против «Ислочи».
Отметим, что Сигневич отличился в третьем матче подряд. Форвард забивал в матче 21-го тура против «Славии», а также в игре Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
После возвращения в БАТЭ нынешним летом
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Нападающий БАТЭ Николай Сигневич отличился дублем в матче 22-го тура против «Ислочи».
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