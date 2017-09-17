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«Ислочь» – БАТЭ. Сигневич забил в третьем матче подряд

18.09.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Николай Сигневич отличился дублем в матче 22-го тура против «Ислочи».

Отметим, что Сигневич отличился в третьем матче подряд. Форвард забивал в матче 21-го тура против «Славии», а также в игре Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

После возвращения в БАТЭ нынешним летом Сигневич провел за клуб 12 матчей, забил 6 мячей.

 

 

 
 
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Нападающий БАТЭ Николай Сигневич отличился дублем в матче 22-го тура против «Ислочи».

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