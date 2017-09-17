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Главный тренер «Слонима-2017»: «Матч против «Сморгони»? Нагрузили нам полную кошелку»

18.09.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Слонима-2017» Олег Король объясни причины поражения в матче против «Сморгони» (0:8).

- Что произошло в матче со Сморгонью?

– Что произошло? Нагрузили полную кошелку.

- Почему так неуверенно играли ваши игроки?

– Ну, почему неуверенно? Уверенно они играли, просто допустили ошибки. До 30-й минуты у нас было два стопроцентных момента. Если бы забили, то матч сложился бы совсем иначе. Первый гол пропустили из-за ошибки вратаря, который оплошал на выходе. Затем в ближний угол пропустил – тоже ошибка вратаря.

- Перед этим половину команды обыграл игрок «Сморгони» в штрафной…

– Да, там контратака была. Он обвел игроков, пробил, мяч отлетел в сторону, а потом не успели накрыть. Третий гол сами себе привезли. Во втором тайме снова мы не забили после выхода один на один. В принципе, в атаке все получалось. А сзади… Защитник пасует через центр, обокрали – 3:0. Игра сделана.

Хотя и после этого еще у нас момент был. Затем получили четвертый, после которого все расклеились, ноги задрожали – и все.

- У вас не закралось подозрений относительно чистоты данного матча?

– В этом смысле никаких подозрений. Дело в том, что у нас на матч поехало 10 полевых и один игрок на замену. Взяли молодого паренька, чтобы хоть кто-то был на скамейке. Ему 18 лет – на тренировки не ходит, на игры не ездит. Просто позвонили, попросили помочь. Много травм, много игроков, которые только что восстановились, Жуков дисквалифицирован. Такая вот непростая ситуация, – сказал Король.

«Сморгонь» унизила «Слоним-2017», забив 8 мячей. Странный матч?

 
 
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Главный тренер «Слонима-2017» Олег Король объясни причины поражения в матче против «Сморгони» (0:8).

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