Андрей Арямнов: «Уверен, этим поколением мы проиграем любую войну, случись она. Потому что половина перейдет на сторону врага. Нет патриотизма»

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов, работающий с детьми в Борисове, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу признался, что его беспокоит судьба страны.

- Когда вам было труднее всего в финансовом плане?

Сразу после Олимпиады. Пока не стал олимпийским чемпионом, я двигался, не был ни к кому пристегнут. А потом все стали меня учить. Не прошло и полугода, как тогдашний министр спорта Григоров и таможенник Шпилевский решили, что деньги мне не нужны. И забрали у меня стипендию, к которой я шел с шести лет. Мол, выписали штраф, лишили прав. Дай-ка мы еще стипендию заберем. Думаю, это самый плохой поступок в жизни этих людей, и он меня очень потряс. Я всегда был уверен в своем государстве, а тогда понял, что люди могут просто сломать. Это было такое полупоказательное действие.

С теми, кто не защищен, хуже всего поступают. Сейчас каждого второго строителя кидают. Я знаю, мой брат, строитель, рассказывал. Живу в Борисове и все вижу. Здесь много людей, которые ни на что не рассчитывают и не верят в чудо. Оттого и пьянство, алкоголизм, наркомания.

Меня тяжелыми условиями не испугаешь. Просто обидно. Государство никак не помогает. Ты пять лет просидел в Палате представителей — у тебя пенсия больше, чем у Героя Советского Союза. Но, судя по тому, что в стране творится, эти чиновники ничего не делают. Страна не развивается. Если раньше люди еще пытались обсуждать плохое, то сейчас: ай, даже говорить нет смысла…

А милиция? Стоим с коллегами трезвые возле спортшколы. Идет мальчик, вчера восемнадцать лет исполнилось, вряд ли служил… Чего вы нарушаете общественный порядок? Ему до лампочки, что мы просто разговариваем. Они невоспитанные, необразованные, многие ругаются матом.

Герои не нужны стране. Никто не хочет ими быть, потому что непонятно, как получить эту награду. В Советском Союзе было все четко ясно. Все упирается в деньги. Люди ищут только те места, где можно заработать, а не стать знаменитым, прославить государство. Это регресс человеческого самосознания. Помню, пошел в тяжелую атлетику, чтобы получить значок мастера спорта. А сейчас дети ко мне приходят: ну и что, что ты олимпийский чемпион? У тебя ни машины, ничего — не хочу быть таким. Молодежь не знает, к чему стремиться. Уверен, этим поколением мы проиграем любую войну, случись она. Потому что половина перейдет на сторону врага. Нет патриотизма. Это пугает, – сказал Арямнов.