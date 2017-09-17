Виталий Жуковский: «Мы короли тренировок. Все, что игроки делают на тренировках, не можем перенести на футбольное поле»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился впечатлениями после матча с БАТЭ (0:2).

– Начну с того, что такого соперника можно обыграть только по двум критериям: или с большой удачей, или с хорошей стратегией и организацией, чтобы мы работали как часы. После пяти игр с БАТЭ могу сказать, что они не прощают. Контратака – сразу тащи. Последние 10-15 минут, когда мы сняли центрального защитника и пошли ва-банк, не берем. Там уже не было большой разницы, забьют они или нет.

А что касается стратегии, мы не давали сопернику развернуться. У них не было моментов. У нас тоже их не было. Но нам были нужны очки. Мы выбрали эту систему игры. В недельном цикле у нас было много времени ее моделировать – мы работали над этим. Я считаю, что у нас все качественно получалось против этого соперника. Но потом… Какой-то бзик в этом году находит. На 44-й минуте защитник при приеме правильно выдвинулся, как он и должен делать. Надо было разворачивать назад или направлять атаку в штрафную. Но ни в коем случае не играть в «стенку». Чтобы центральный защитник играл в «стенку». Это, может, в спартаковские времена было, когда Юрий Никифоров выходил, обыгрывал троих, играл в «стенку» – завершал. Но чуть-чуть другое время и другой соперник. Получаем гол в раздевалку.

Во втором тайме вышли чуть поживее. Было неплохой штрафной. К сожалению, Балашов в УПЛ такие голы забивал очень часто, но здесь у него не идет. Раньше в Первой лиге у нас ребята много забивали этих штрафных, но сейчас не можем даже попасть в створ. Потом соперник играл качественно, по счету. Мы перестроились, пошли в ва-банк – начали появляться зоны. Я не скромно скажу: «Мы короли тренировок». Все, что они делают на тренировках, не можем перенести на футбольное поле. Я не знаю, трясет, не трясет, но вроде мы не пионеры, а взрослые ребята, но, к сожалению, не можем перенести на футбольное поле. И получается такой результат, – сказал Жуковский.