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«Ислочь» – БАТЭ. Матч посетили 450 зрителей. Антирекордный показатель для матча с участием борисовчан в этом сезоне
18.09.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мачт 22-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – БАТЭ посетили 450 болельщиков.
Отметим, что это антирекордный показатель для матча с участием БАТЭ в этом сезоне. До этого худшая посещаемость на матче с БАТЭ была зафиксирована в Новополоцке (700 болельщиков).
Встреча проходила на стадионе ФК «Минск» и начиналась в 19.45.
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«Ислочь» – БАТЭ. Матч посетили 450 зрителей. Антирекордный показатель для матча с участием борисовчан в этом сезоне
Мачт 22-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – БАТЭ посетили 450 болельщиков.
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