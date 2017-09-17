«Ислочь» – БАТЭ. Матч посетили 450 зрителей. Антирекордный показатель для матча с участием борисовчан в этом сезоне

Мачт 22-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – БАТЭ посетили 450 болельщиков.

Отметим, что это антирекордный показатель для матча с участием БАТЭ в этом сезоне. До этого худшая посещаемость на матче с БАТЭ была зафиксирована в Новополоцке (700 болельщиков).

Встреча проходила на стадионе ФК «Минск» и начиналась в 19.45.