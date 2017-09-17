Роберто Манчини о Капленко: «У него потрясающие качества. Я за ним очень внимательно слежу»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Уфой» (3:0).

– Все игры в РФПЛ очень сложные. Несмотря на крупный счет, сегодня было непросто. Нам очень помогли два быстрых мяча.

– Дзюба второй раз подряд выходит в старте. Убедил ли он вас в том, что он игрок основы?

– Он такой же игрок, как и все. Постепенно Дзюба набирает кондиции, поэтому все чаще появляется в стартовом составе. У него большой потенциал

– Сегодня дебютировал Капленко. Почему такой шанс предоставился именно ему?

– У него потрясающие качества. Он очень старается на тренировках и заслужил дебютировать сегодня. Капленко с нами со времен летних сборов, я за ним очень внимательно слежу.

– Что с Шатовым? Какова готовность Паредеса?

– У Шатова небольшое повреждение, через 3-5 дня он будет тренироваться в общей группе. Паредес чувствует себя гораздо лучше, сейчас он полностью готов.

– «Спартак» отстает от «Зенита» уже на 11 очков. Можно ли сказать, что они точно не сохранят титул?

– «Спартак» сильная команда. У нас будет большой перерыв в чемпионате, поэтому многое может изменится.

– Можно ли сказать, что сейчас «Зенит» в оптимальных кондициях и то, что у вас есть два равноценных состава?

– Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» у нас были моменты. Я доволен всем, что происходит с командой, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.