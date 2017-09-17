ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роберто Манчини о Капленко: «У него потрясающие качества. Я за ним очень внимательно слежу»

18.09.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Уфой» (3:0).

– Все игры в РФПЛ очень сложные. Несмотря на крупный счет, сегодня было непросто. Нам очень помогли два быстрых мяча.

– Дзюба второй раз подряд выходит в старте. Убедил ли он вас в том, что он игрок основы?

– Он такой же игрок, как и все. Постепенно Дзюба набирает кондиции, поэтому все чаще появляется в стартовом составе. У него большой потенциал

– Сегодня дебютировал Капленко. Почему такой шанс предоставился именно ему?

– У него потрясающие качества. Он очень старается на тренировках и заслужил дебютировать сегодня. Капленко с нами со времен летних сборов, я за ним очень внимательно слежу.

– Что с Шатовым? Какова готовность Паредеса?

– У Шатова небольшое повреждение, через 3-5 дня он будет тренироваться в общей группе. Паредес чувствует себя гораздо лучше, сейчас он полностью готов.

– «Спартак» отстает от «Зенита» уже на 11 очков. Можно ли сказать, что они точно не сохранят титул? 

– «Спартак» сильная команда. У нас будет большой перерыв в чемпионате, поэтому многое может изменится.

– Можно ли сказать, что сейчас «Зенит» в оптимальных кондициях и то, что у вас есть два равноценных состава? 

– Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» у нас были моменты. Я доволен всем, что происходит с командой, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Уфой» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В первом квартале 2018 года «Беларусь 5» перейдет на широкоэкранное вещание 16:9 в HD-формате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика