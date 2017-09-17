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В первом квартале 2018 года «Беларусь 5» перейдет на широкоэкранное вещание 16:9 в HD-формате

18.09.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом квартале 2018 года «Беларусь 5» вместе со всеми телеканалами Белтелерадиокомпании перейдет на вещание в HD-формате с широким экраном 16:9.

Ранее председатель БГТРК Геннадий Давыдько в программе «Панорама» рассказал о планирующемся введении в строй в рамках подготовки к Европейским играм четырех новых передвижных телевизионных станций формата HD. Ныне в компании есть лишь одна ПТС HD-формата.

Медиахолдинг в настоящее время проводит работы по обеспечению технической возможности и подготовки контента для телевидения высокой четкости (HDTV). Первыми четкое изображение в начале будущего года увидят жители Минска и Минской области. К осени 2018 года телевидение в формате HD распространится по всей Беларуси.

Весь видеоконтент телеканалов Белтелерадиокомпании будет создаваться в формате высокой четкости. Телезрители смогут смотреть в HD-качестве не только информационные, аналитические и развлекательные проекты, но также документальные и художественные фильмы.

В начале вещания телеканалов в HD-формате операторы электросвязи сохранят также версии в стандартной четкости, она по-прежнему будет доступна зрителям эфирного телевидения DVB-T, DVB-T2, кабельных сетей и сети IPTV ZALA.

Обладатели стандартного экрана 4:3 (старые модели телевизоров) смогут самостоятельно выбирать комфортный для себя способ просмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом квартале 2018 года «Беларусь 5» вместе со всеми телеканалами Белтелерадиокомпании перейдет на вещание в HD-формате с широким экраном 16:9.

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