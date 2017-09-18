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Виталий Казанцев: «Шахтер» стал слабее, чем был в начале сезона. Они не станут чемпионами»

18.09.2017 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Смолевичей-СТИ» Виталий Казанцев поделился мнением об игре «Шахтера».

- Сложилось впечатление об игре «Шахтера» после прихода в команду Марека Зуба?

– Пока нет. Сложно что-то говорить об игре «Шахтера» – команда начинала сезон с одним специалистом, потом пришел другой. Но, мне кажется, «Шахтер» стал слабее, они не станут чемпионами, – сказал Казанцев в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Таблица чемпионата Беларуси

 
 
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Тренер «Смолевичей-СТИ» Виталий Казанцев поделился мнением об игре «Шахтера».

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