Ник Бэйлен: «В Минске очень безопасно, никакого криминала, очень чисто. В этом смысле Лукашенко работает как надо на благо своей страны»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен выказал отношение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

– Как вы относитесь к Лукашенко? Вам же наверняка знакома позиция США по отношению к нему. Но вы все же приняли гражданство Беларуси.

– Старался вообще не вникать в политические аспекты, когда принимал решение. И что бы я сейчас вам ни ответил – ответ все равно был бы неверным с какой-то из точек зрения (смеется). Я понимаю, что вам интересно, что я думаю на этот счет, но лучше оставлю мнение при себе.

Знаете, когда я приехал в Минск – мне очень там понравилось. Как чисто на улицах, как все организовано. Люди, как правило, довольны своей жизнью. Понятно, что трудно судить со стороны, если ты не вовлечен во внутреннюю культуру полностью. Но по тому, что я видел – все в жизни обычных людей, с которыми я пересекался, было безоблачно. Очень безопасно, никакого криминала, очень чисто. Конечно, это столица, но я был в восторге. Видимо, в этом смысле Лукашенко работает как надо на благо своей страны. И все, кто бывал в Минске, всегда остаются полными впечатлений.

– Разделяете мнение, что понятия «страна» и «государство» бывают чуть ли не полярными?

– Конечно, страну нужно отделять от государства. Понятно, что главу государства выбирает народ, и глава этот может много понаобещать, а потом не исполнить свои обещания. Не только потому, что не хочет, а потому что не может. В политике столько тонких мест, столько лазеек, что даже хорошее начинание может быть легко похоронено. Огромное количество аспектов, которые нужно учитывать. К примеру, Трамп выиграл выборы, пообещал построить стену, но не может, потому что для этого нужно договориться с рядом политиков, которые его не поддерживают, – сказал Бэйлен.