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L'Equipe: Неймар и Кавани чуть не подрались в раздевалке, причиной конфликта мог стать бонус лучшему бомбардиру

19.09.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форварды «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), сообщает L’Equipe.

По ходу матча игроки вступали в конфликты – сначала из-за права исполнить штрафной, а затем пенальти. Сообщается, что продолживших выяснение отношений игроков разняли одноклубники, в частности, Тиаго Силва.

По информации издания, конфликт мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру. В контракте Кавани прописан пункт, согласно которому он получит около 1 млн евро, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона. У Неймара также может быть подобный бонус.

В прошлых сезонах шведский нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович получал 1,5 млн евро за победу в бомбардирской гонке.

После этого инцидента Неймар отписался от Кавани в инстаграме, а сам уругваец заявил, что у него нет проблем с форвардом сборной Бразилии.

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Форварды «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), сообщает L’Equipe.

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