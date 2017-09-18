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Владимир Бережков: «В минском «Динамо» мы были одной настоящей спортивной семьей»

19.09.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-генеральный менеджер минского «Динамо» Владимир Бережков прокомментировал слова защитника Ника Бэйлена в свой адрес.

«Спасибо, Коля! Хоть ты и сильно преувеличил мой английский, говорили мы все тогда в Минске действительно на одном языке. Это был незабываемый сезон с тобой, Полом, Сандрой, Андреем, Любо и другими членами семьи! Да, мы были одной настоящей спортивной семьей!» – заявил Бережков.

Ник Бэйлен: «Если бы Бережков остался в «Динамо» все было бы по-другому. Это был бы куда более успешный и стабильный клуб»

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-генеральный менеджер минского «Динамо» Владимир Бережков прокомментировал слова защитника Ника Бэйлена в свой адрес.

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