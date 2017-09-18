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SEHA-лига. БГК имени Мешкова принимает «Динамо» Панчево
19.09.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
БГК имени Мешкова Беларусь – Динамо Панчево Сербия
19 сентября, 18.15
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Загреб Хорватия – Целе Словения
19 сентября, 20.00
Вардар Македония – Татран Словакия
19 сентября, 21.45
Таблица: Вардар – 9 очков (3 матча), Загреб – 6 (3), Татран – 6 (3), Металург – 6 (3), Целе – 6 (3), БГК – 3 (3), Горенье – 3 (3), Нексе – 3 (3), Динамо – 3 (3), Войводина – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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SEHA-лига БГК имени Мешкова Беларусь – Динамо Панчево Сербия 19 сентября, 18.15 Прямая трансляция – «Беларусь 5» Загреб Хорватия – Целе Словения 19 сентября, 20.00 Вардар...
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