Наталия Трофимова: «Не планирую прерывать тренерство. Беременность – это не болезнь»

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова объяснила, почему продолжает работу во время беременности.

«Не планирую прерывать тренерство. Никогда не ставила такой вопрос, прервать работу и идти в декрет. Может быть, кого-то расстрою или разочарую, но беременность – это не болезнь. Все нормально, прекрасно чувствую себя. На тренировках у меня ничего не поменялось», – сказала Трофимова.