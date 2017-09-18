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Наталия Трофимова: «Не планирую прерывать тренерство. Беременность – это не болезнь»

19.09.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова объяснила, почему продолжает работу во время беременности.

«Не планирую прерывать тренерство. Никогда не ставила такой вопрос, прервать работу и идти в декрет. Может быть, кого-то расстрою или разочарую, но беременность – это не болезнь. Все нормально, прекрасно чувствую себя. На тренировках у меня ничего не поменялось», – сказала Трофимова.

 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова объяснила, почему продолжает работу во время беременности.

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