В 22-м туре чемпионата Беларуси установлен антирекорд посещаемости сезона

Средняя посещаемость 22-го тура чемпионата Беларуси составила 1008 зрителей. Это худший показатель в сезоне.

Наибольший интерес вызывали встречи «Витебск» – «Гомель» (2760) и «Славия» – «Шахтер» (2000). Меньше всего зрителей собрали «Нафтан» – «Неман» (200) и «Ислочь» – БАТЭ (300).

Отметим, что средняя посещаемость с начала чемпионата составляет 2139 зрителей. Это на 37 процентов выше аналогичного показателя в прошлом сезоне. Тогда после 22-х туров средняя посещаемость составляла 1560 зрителей.



