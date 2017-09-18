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В 22-м туре чемпионата Беларуси установлен антирекорд посещаемости сезона

19.09.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость 22-го тура чемпионата Беларуси составила 1008 зрителей. Это худший показатель в сезоне.

Наибольший интерес вызывали встречи «Витебск» – «Гомель» (2760) и «Славия» – «Шахтер» (2000). Меньше всего зрителей собрали «Нафтан» – «Неман» (200) и «Ислочь» – БАТЭ (300).

Отметим, что средняя посещаемость с начала чемпионата составляет 2139 зрителей. Это на 37 процентов выше аналогичного показателя в прошлом сезоне. Тогда после 22-х туров средняя посещаемость составляла 1560 зрителей.

В 22-м туре чемпионата Беларуси установлен антирекорд посещаемости сезона

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Средняя посещаемость 22-го тура чемпионата Беларуси составила 1008 зрителей.

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