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Токио (WTA). Первый круг. Саснович проиграла Гарсии

19.09.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Toray Pan Pacific Open

Токио, Япония

18 – 24 сентября 2017

Premier

Призовой фонд – 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь, 88 WTA) – Каролин Гарсия (Франция, 20 WTA) – 4:6, 3:6

 
 
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Toray Pan Pacific Open Токио, Япония 18 – 24 сентября 2017 Premier Призовой фонд – 890 100 долларов Открытые корты, хард Первый круг Александра Саснович (Беларусь, 88 WTA) – Каролин Гарсия...

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