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Токио (WTA). Первый круг. Саснович проиграла Гарсии
19.09.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Toray Pan Pacific Open
Токио, Япония
18 – 24 сентября 2017
Premier
Призовой фонд – 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Александра Саснович (Беларусь, 88 WTA) – Каролин Гарсия (Франция, 20 WTA) – 4:6, 3:6
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Toray Pan Pacific Open Токио, Япония 18 – 24 сентября 2017 Premier Призовой фонд – 890 100 долларов Открытые корты, хард Первый круг Александра Саснович (Беларусь, 88 WTA) – Каролин Гарсия...
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