Михаил Грабовский: «Пока свою основную цель, Кубок Стэнли, не выполнил. У меня еще есть на это время»

Белорусский нападающий сообщил, когда планирует завершить игровую карьеру.

«Играть в непросто, и попасть туда непросто. Должен быть стержень внутри и понимание: «Не отдам свое и все». Пока я свою основную цель не выполнил. У меня еще есть на это время. Цель – . Я – максималист», – заявил Грабовский.