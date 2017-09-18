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Михаил Грабовский: «Пока свою основную цель, Кубок Стэнли, не выполнил. У меня еще есть на это время»

19.09.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский сообщил, когда планирует завершить игровую карьеру.

«Играть в НХЛ непросто, и попасть туда непросто. Должен быть стержень внутри и понимание: «Не отдам свое и все». Пока я свою основную цель не выполнил. У меня еще есть на это время. Цель – Кубок Стэнли. Я – максималист», – заявил Грабовский.

 
 
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский сообщил, когда планирует завершить игровую карьеру.

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