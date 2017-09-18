|
Михаил Грабовский: «Пока свою основную цель, Кубок Стэнли, не выполнил. У меня еще есть на это время»
19.09.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий
«Играть в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Грабовский: «Пока свою основную цель, Кубок Стэнли, не выполнил. У меня еще есть на это время»
Белорусский нападающий Михаил Грабовский сообщил, когда планирует завершить игровую карьеру.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии