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Кубок Салея. 1/2 финала. Первые матчи. «Гомель» – «Динамо-Молодечно», «Юность» против «Немана»

19.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Салея

1/2 финала

Первые матчи

Гомель – Динамо Молодечно

19 сентября, 19.00. Гомель, Ледовый дворец

Юность – Неман

19 сентября, 20.00. Минск, «Чижовка-Арена»

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Кубок Салея 1/2 финала Первые матчи Гомель – Динамо Молодечно 19 сентября, 19.00.

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