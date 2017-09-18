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Кубок Салея. 1/2 финала. Первые матчи. «Гомель» – «Динамо-Молодечно», «Юность» против «Немана»
19.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
1/2 финала
Первые матчи
Гомель – Динамо Молодечно
19 сентября, 19.00. Гомель, Ледовый дворец
Юность – Неман
19 сентября, 20.00. Минск, «Чижовка-Арена»
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Салея 1/2 финала Первые матчи Гомель – Динамо Молодечно 19 сентября, 19.00.
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