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Александр Медведь: «На юбилей около 200 гостей пришли меня поздравить в ресторан отеля Hilton»
19.09.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Легендарный белорусский спортсмен Александр Медведь рассказал о том, как отпраздновал 80-летний юбилей.
– Праздник прошел просто феерично. Около 200 гостей пришли меня поздравить в ресторан отеля Hilton. Два дня празднований я продержался, но сразу после выходных отправился в больницу под капельницу. Гриппозное состояние.
– Столько людей собрать в ресторане – наверное, дорого стоит.
– Одно можно сказать: на свою пенсию всех не накормил бы. Но у меня очень много друзей, которые имеют деньги, и они решили на благотворительной основе помочь в проведении юбилея.
Приехали мой легендарный друг Александр Карелин, дагестанский борец Бувайсар Сайциев, который сейчас является депутатом Государственной думы. В общем, было очень много знаменитостей, даже некоторые послы пришли поздравить.
– Необычные подарки были?
– Честно говоря, некоторые до сих пор не разбирал, не нашел пока времени. Но очень понравилась позолоченная сабля, которую подарили дагестанцы, – сказал Медведь.
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Легендарный белорусский спортсмен Александр Медведь рассказал о том, как отпраздновал 80-летний юбилей.
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