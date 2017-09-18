Александр Медведь: «На юбилей около 200 гостей пришли меня поздравить в ресторан отеля Hilton»

Легендарный белорусский спортсмен Александр Медведь рассказал о том, как отпраздновал 80-летний юбилей.

– Праздник прошел просто феерично. Около 200 гостей пришли меня поздравить в ресторан отеля Hilton. Два дня празднований я продержался, но сразу после выходных отправился в больницу под капельницу. Гриппозное состояние.

– Столько людей собрать в ресторане – наверное, дорого стоит.

– Одно можно сказать: на свою пенсию всех не накормил бы. Но у меня очень много друзей, которые имеют деньги, и они решили на благотворительной основе помочь в проведении юбилея.

Приехали мой легендарный друг Александр Карелин, дагестанский борец Бувайсар Сайциев, который сейчас является депутатом Государственной думы. В общем, было очень много знаменитостей, даже некоторые послы пришли поздравить.

– Необычные подарки были?

– Честно говоря, некоторые до сих пор не разбирал, не нашел пока времени. Но очень понравилась позолоченная сабля, которую подарили дагестанцы, – сказал Медведь.

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