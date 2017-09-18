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Михаил Захаров: «Грабовский силен в музыке. Он играет на саксофоне»

19.09.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал об увлечениях Михаила Грабовского.

«Грабовский предан своему клубу. Все это видят, все это обсуждают. Почему Грабовский регулярно проводит у нас кэмпы, а другие – нет? Все это понимают, что здорово быть преданным своему клубу.

Кроме того, Грабовский силен в музыке. Он играет на саксофоне. У Миши есть своя комната в квартире, которая специально для этого отделана. Еще много читает. Очень развитый парень. Что касается музыки, то даст фору любому музыканту», – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал об увлечениях Михаила Грабовского.

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