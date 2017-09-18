Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров «Динамо» в эпоху Чижа

Сергей Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров минского в эпоху Юрия Чижа. На данный момент Гуренко одержал 14 побед в 17 матчах при одной ничьей – это 84,3 процента очков от максимально возможного количества.

Ранее лучший результат был зафиксирован у , который в 9 матчах набрал 21 очко – 77,8 процента.

Если учитывать, что это второй приход Гуренко в «Динамо», то процент набранных очков чуть ниже – 74,8 процента. В таком случае Гуренко уступает лишь Малофееву, Байдачному (79,2), Шуканову (77,4), Петрушину (76,2).

Отметим, что по количеству матчей в чемпионате Гуренко настиг Рашовича. Больше него в эпоху Чижа у руля «Динамо» провел Юрий Курненин – 42 матча, однако он начал работать еще до прихода бизнесмена в клуб.

Также отметим, что Гуренко во второй приход лидирует по среднему количеству пропущенных голов – у него абсолютно лучший показатель среди всех тренеров в эпоху Чижа, проведших более пяти матчей – 0,529 гола за игру. В 17 матчах «Динамо» одержало 12 сухих побед с общим счетом 19-0.

А вот по среднему количеству забитых мячей Гуренко лишь на 14-м месте – 1,647 гола за матч. Лидируют по этому показателю Шубин (2,143) и Малофеев (2,111).