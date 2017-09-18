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Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров «Динамо» в эпоху Чижа
19.09.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сергей Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров минского
Ранее лучший результат был зафиксирован у
Если учитывать, что это второй приход Гуренко в «Динамо», то процент набранных очков чуть ниже – 74,8 процента. В таком случае Гуренко уступает лишь Малофееву, Байдачному (79,2), Шуканову (77,4), Петрушину (76,2).
Отметим, что по количеству матчей в чемпионате Гуренко настиг Рашовича. Больше него в эпоху Чижа у руля «Динамо» провел Юрий Курненин – 42 матча, однако он начал работать еще до прихода бизнесмена в клуб.
Также отметим, что Гуренко во второй приход лидирует по среднему количеству пропущенных голов – у него абсолютно лучший показатель среди всех тренеров в эпоху Чижа, проведших более пяти матчей – 0,529 гола за игру. В 17 матчах «Динамо» одержало 12 сухих побед с общим счетом 19-0.
А вот по среднему количеству забитых мячей Гуренко лишь на 14-м месте – 1,647 гола за матч. Лидируют по этому показателю Шубин (2,143) и Малофеев (2,111).
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Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров «Динамо» в эпоху Чижа
Сергей Гуренко лидирует по среднему количеству набранных очков матчах чемпионата среди всех тренеров минского «Динамо» в эпоху Юрия Чижа.
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