ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая утрата российского спорта: в Москве зарезан Николай Иванов

19.09.2017 10:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 асен — Sputnik. Неизвестный нанес спортсмену ножевое ранение, 23-летний Николай Иванов скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Николай Иванов занимался спортивной ходьбой, легкоатлет являлся призером юниорских и юношеских соревнований, выступал за Москву и Костромскую область.

Тренер легкоатлета Сергий Осипов сообщил журналистам, что трагедия произошла 15 сентября. Иванов скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 163
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список трагически погибших российский спорстменов пополнился еще одним именем: в Москве от ножевого ранения скончался легкоатлет Николай Иванов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«ПСЖ» за месяц продал 120 тысяч футболок с именем Неймара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика