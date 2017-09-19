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Новая утрата российского спорта: в Москве зарезан Николай Иванов
19.09.2017 10:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 асен — Sputnik. Неизвестный нанес спортсмену ножевое ранение, 23-летний Николай Иванов скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Николай Иванов занимался спортивной ходьбой, легкоатлет являлся призером юниорских и юношеских соревнований, выступал за Москву и Костромскую область.
Тренер легкоатлета Сергий Осипов сообщил журналистам, что трагедия произошла 15 сентября. Иванов скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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В список трагически погибших российский спорстменов пополнился еще одним именем: в Москве от ножевого ранения скончался легкоатлет Николай Иванов.
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